На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ при ударе по Сумам

В Сумах в результате удара был уничтожен полковник Юрий Юла, ранее занимавший пост заместителя командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Как сообщает «Российская газета», об этом заявила Бердичевская районная администрация.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что по центру города Сумы нанесли ракетный удар — он пришелся по скоплению военных. По данным СМИ, одна из ракет попала точно по зданию конгресс-центра, где проходило награждение украинских военных.

Как заявили власти, Юла получил «несовместимые с жизнью ранения» и скончался. Иные подробности там не раскрыли.

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Напомним, что пророссийское подполье сообщало о том, что в Сумах проходила встреча военных, украинской разведки и офицеров НАТО. По их данным, они обсуждали поставки и распределение боекомплекта и техники, а также сверяли разведданные.