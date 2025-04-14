Полковник ВСУ Юрий Юла погиб в Сумах

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Юла погиб в Сумах. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщают украинские СМИ.

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Ранее Юла занимал должность заместителя командира в 26-й артиллерийской бригаде украинской армии, передает Rg.ru.

Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16. На фронте среди прочего был ликвидирован начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о том, что Вооруженные силы РФ устранили и высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады ВСУ Николая Дупешко. Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу тоже убили на передовой.

Также в зоне спецоперации ликвидировали командира одной из бригад ВСУ Олега Поддубченко. Он родился в Умани, расположенной в Черкасской области Украины. Сослуживцы прозвали его «Богом артиллерии».