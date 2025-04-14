Зеленский, чьи президентские полномочия истекли в мае прошлого года, в интервью CBS признал, что ВСУ потеряли убитыми 100 тысяч военных. Многие аналитики обратили внимание, что глава киевского режима резко увеличил статистику потерь. Еще совсем недавно он убеждал всех что ВСУ потеряли убитыми 46 тысяч человек, а год назад утверждал, что на фронтах погибла 31 тысяча военных.

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Дословно Зеленский еще совсем недавно заявлял: «Мы зафиксировали более 46 тысяч убитых, десятки тысяч без вести пропавших или попавших в плен, более 350–380 тысяч раненых». И вот теперь убиты, по его словам, более 100 тысяч.

В ноябре 2024 года, еще при Байдене, Зеленский опровергал The Wall Street Journal, которая написала, что Украина потеряла 80 тысяч солдат. Тогда Зеленский говорил, что потери ВСУ «намного меньше».

«Меньше месяца назад мразь говорила, что потери всего 46 тысяч. Похоже, кокаин начинает необратимо влиять на память», - прокомментировал новое заявление Зеленского канал «FRONTовые Zаметки».

Ресурс «Военная хроника» также отмечает, что Зеленский «окончательно запутался в арифметике».

«В феврале у него было всего 46 тысяч погибших, и 380 тыс. раненых. Теперь в интервью CBS News выясняется, что уже до 100 тысяч. За два месяца плюс 54 тысячи. А всего потери плюс минус миллион?» - задает он риторический вопрос.

По мнению аналитиков канала, «эти качели с цифрами — не от растерянности, их озвучивают специально».

«Украинское общество медленно, но целенаправленно готовят к «неудобной» статистике», - делает он вывод. - ...Вся эта «размытая правда» подводит к одному. Скоро появится цифра, от которой и украинская публика, и западные кураторы поперхнутся».

В результате, по мнению эксперта, придется признать: армия, которую считали «второй в Европе», растворилась ...за три года. Через постоянные вопли, что потерь нет, через обман и нарративы о скорой «перемоге».

По оценке аналитиков, выросшие до огромных размеров украинские кладбища позволяют судить, что Украина уже похоронила от 500 тысяч до миллиона с своих солдат.