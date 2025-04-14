Тем, что американцы любят делать резкие и радикальные шаги, никого не удивишь. В этот раз они превзошли себя — ставят Путину ультиматум. Подробнее в вопросе разбирался «Царьград».

Что произошло

В СМИ на Западе появилась информация, что Россия планирует большое наступление по всему фронту. Однако какие-то подтверждения зарубежная пресса не смогли привести. Первым из политиков отреагировал Марко Рубио, который заявил, что Вашингтон после этого отчетливо будет понимать — «Москва не хочет никакого мира». А далее произошло вообще странное — США запретили российской армии наступать. Создается впечатление, что Штаты хотят оставить нас без Харькова и Сум, а зачистка регионов просто необходима для создания буферной зоны.

Трамп отреагировал на российские бомбардировки по военным объектам ВСУ так: «Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Если бы хотели прекратить бомбардировки, то прекратили бы», Потом добавил, что русские «бомбят как сумасшедшие».

Понятно, что Трампа очень волнует уничтожение высокопоставленных офицеров ВСУ, СБУ и НАТО, которые в настоящее время находятся на Украине.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отреагировал на слова американцев. Политик отметил, что Владимир Путин "поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов". Одни из них — невозможность американцами контролировать Киев, а также отказ Киева от контроля националистических подразделений и боевиков в составе ВСУ.

Военный обозреватель Илья Головнев отмечает, что ВСУ уже месяц пытаются активно прорваться в Белгородскую область. При этом наносят удары по гражданским, но Трамп предпочитает игнорировать этот момент. Помимо прочего, Вашингтон скромно умалчивает о контрнаступе Киева, точнее о подготовке к этому наступлению. Российская армия заметила наступление техники в Николаевской области.

Марко Рубио грозит нам еще большими санкциями, если переговоры будут затянуты. Якобы Штаты введут 500% пошлины на импорт для государств, закупающих российскую нефть, уран и другие продукты. Но как бы США самим не сесть в лужу со своими санкциями — последние их угрозы в сторону Китая заставили американцев потерять 6 трлн. долларов.