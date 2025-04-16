В курском хуторе Колмаков боевики убили семью, прятавшуюся в подвале

Украинские боевики в январе этого года убили прятавшихся в подвале своего дома троих жителей хутора Колмаков в Суджанском районе Курской области. Об этом следователям рассказала родственница жертв боевиков, сообщает пресс-служба СК России.

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«Папа, мама и брат жили в Колмакове. Жили в подвале, в доме не жили. 15 марта мне сообщили о том, что, к сожалению, там нет живых, что они лежат около подвала - брат на спине, папа рядом, мама чуть подальше», - говорит женщина.

Следователи уже собрали доказательства этого преступления. Назначены судебные экспертизы, и запланировано опознание тел погибших. По факту убийства заведено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно еще об одном преступлении, совершенном боевиками. В феврале ВСУ специально ударили дроном по жителям села Лебедевка, которые тушили дом после обстрела.