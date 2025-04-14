В ВСУ восхитились способностями российских войск к работе над ошибками

На Украине восхитились высокой скоростью анализа ошибок, допущенных на поле боя, российскими войсками.

Такое мнение высказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Раптор в интервью «РБК-Украина».

«За это время меня удивляет только то, как быстро враг делает анализ своих ошибок и учится на них. Как быстро он переделывает свою тактику ведения боя», — высказался военный.

Он отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями из-за способности российских войск к обучению и работе над ошибками. По словам Раптора, позитивный настрой украинских военных в начале боевых действий пропал из-за преимущества Вооруженных сил России (ВС РФ) на фронте.

Ранее в ВСУ оценили технологическую оснащенность ВС РФ. На Украине заявили об обеспеченности российских войск дронами.