КНДР строит крупнейший в своей истории военный корабль

Северная Корея строит, возможно, самый крупный военный корабль в своем флоте. Как сообщает CNN, по размерам судно может быть в два раза больше, чем любой другое в военно-морских силах Пхеньяна.

© соцсети

Издание ссылается на снимки, полученные спутниковыми провайдерами Maxar Technologies и Planet Labs 6 апреля. На них запечатлено судно, строящееся на верфи Нампхо на западном побережье Северной Кореи, в 60 км к юго-западу от Пхеньяна.

По словам аналитиков, на снимках запечатлены работы по обустройству вооружения и других внутренних систем корабля. По их оценкам, он может являться фрегатом с управляемыми ракетами. Его длина составляет около 140 метров — меньше, чем строящиеся американские фрегаты класса Constellation.

В Южной Корее утверждают, что военные КНДР пересекали демаркационную линию

При этом эксперты не удивлены постройке подобного корабля властями КНДР. Они отмечают, что Пхеньян проводит быструю модернизацию вооруженных сил, разрабатывает ряд новых видов оружия и испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достичь почти любой точки на территории США.