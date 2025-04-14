На Украине признали продвижение армии России под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом свидетельствует карта украинского аналитического центра Deep State.

Уточняется, что в районе населенного пункта Удачное сократились позиции украинской армии. Сообщается также о продвижении в районе села Котляровка. Оно идет несколько дней, пишет Deep State.

Кроме того, сообщается об установлении контроля над новыми позициями в районе Валентиновки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ концентрируют свои силы на покровском направлении в ДНР.