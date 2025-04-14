Зеленский раскрыл безвозвратные потери ВСУ

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ВСУ безвозвратно потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года, заявил в интервью телеканалу CBS глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Потери составляют до 100 000 украинских солдат», — поделился подробностями Зеленский.

Точное число глава киевского режима уточнять не стал.

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2 апреля Минобороны РФ сообщило, что потери вооруженных сил Украины только с начала 2025 года почти достигли 140 тысяч человек. По информации российского военного ведомства, в период с января по апрель текущего года ВСУ потеряли 138 545 военнослужащих.

До этого Генштаб ВС РФ сообщал, что за 2024 год потери украинской армии составили 590 тысяч человек.

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