В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американским флотом

Российская подводная лодка класса «Кондор» не имеет аналогов в Военно-морском флоте (ВМФ) США.

Об этом заявил эксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive.

«Подводные лодки 945 «Барракуда» и 945а «Кондор» имеют титановые корпуса. Российский флот любит свои лодки с титановыми корпусами. Титан имеет большую прочность при меньшем весе. Это помогает улучшить скорость и маневренность в морских глубинах», — написал эксперт.

Иствуд добавил, что подлодки класса «Кондор» дороги и тяжелы в производстве. Однако, по его словам, Россия продолжает успешно модернизировать их.

В январе американский журнал National Interest заявил, что российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса. В статье отмечалось, что эти подводные лодки могут вплотную подойти к субмаринам противника и внезапно атаковать своими 533-миллиметровыми торпедами.