Министр обороны Германии Борис Писториус скептически относится к заявлениям главы победившего на выборах в стране блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца о передаче немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство DPA.

Во время конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере Борис Писториус подчеркнул, что есть целый ряд весомых аргументов против поставок Киеву дальнобойных ракет. Также министр обороны усомнился, что европейские страны смогу согласовать передачу Taurus Украине.

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"Я не знаю ни одного европейского партнера с такой системой. Так что согласование – это отдельный вопрос", – отметил Борис Писториус.

Ранее Фридрих Мерц высказался за передачу Киеву крылатых ракет Taurus. Однако это необходимо сначала скоординировать с другими европейскими странами.

В Госдуме назвали заявление Мерца о поставках Украине дальнобойных ракет безумием. По словам депутата Дмитрия Белика, "Германия хочет сорвать стопор с ограничителя военной истерии".