Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS пожаловался, что Соединенные Штаты так и не поставили украинской стороне дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на ранее данные обещания, обвинил в отсутствии политической воли партнеров и желания "защищать Украину".

Ранее официальный спикер Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у главы американского государства дополнительные поставки средств противовоздушной обороны, в особенности ЗРК Patriot.

По информации Левитт, американский лидер согласился проработать возможные варианты, сосбенно, имеющиеся в Европе. Позднее глава киевского режима сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на выпуск зенитных ракетных комплексов Patriot.

Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности достичь договоренностей о дополнительных поставках ЗРК Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который прошел летом 2024 года. По утверждениям главы киевского режима, вопрос связан не с финансированием, поскольку Украина готова купить системы, но сталкивается с отсутствием политической воли у партнеров.

"Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите. Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский, отметив, что, если Украина и Соединенные Штаты являются партнерами, неужели нельзя найти возможность защитить республику.

Глава киевского режима указал на то, что украинская сторона просит только системы противовоздушной обороны, и посетовал, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос. По словам Зеленского, Украина нуждается в 10 системах для закрытия некоторых городов. Принимая во внимание стоимость за единицу - $1,5 млрд, Киев готов "найти" и заплатить необходимые 15 млрд на системы. По мнению главы киевского режима, без помощи Соединенных Штатов Украина будет нести большие человеческое и территориальные потери.

Потери Украины за годы конфликта оценили

В качестве альтернативы Зеленский рассматривает получение лицензий на производство ЗРК Patriot и боеприпасов к ним. В европейских и азиатских странах, не вовлеченных в активные боевые действия, как утверждает глава киевского режима, уже развернуты аналогичные американские комплексы. С точки зрения Зеленского, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем вооруженными силами Украины через аренду.

После этого интервью Зеленского президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу "60 минут".