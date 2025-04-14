Работавший в Германии хирург оставил карьеру и ушел на СВО

Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии, вернулся в РФ ради участия в специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, он успел стать командиром медвзвода, который помогал освобождавшим Курскую область бойцам.

По словам врача, в свое время Воронежский государственный медуниверситет отправлял часть студентов на практику в берлинскую клинику «Шарите». По этой программе он уехал в Германию и остался там, став практикующим хирургом.

Мужчина жил в Билефельде в Северном Рейне — Вестфалии. Там россиянин работал в отделении хирургии одной из клиник, однако после начала спецоперации решил вернуться в РФ. Подготовка к выезду заняла много времени, поскольку он должен был доработать контракт: это время Дмитрий посвятил изучению военного дела и подготовке экипировки.

«Если честно, с 2014 года детально следил за историей Донбасса, поняв, что СВО уже идет длительное время, принял такое решение, собственно, отдать свой долг Родине. Прилетаю в Россию. Пока день на отдых, выходные, соответственно, 23 февраля (2024 года). И на следующий рабочий день, ближайший, я уже нахожусь в военкомате», — заявил Дмитрий.

Он отметил, что во время работы в Германии не испытывал каких-либо финансовых и бытовых сложностей, а его зарплата составляла более 3,5 тысяч евро после налогов. Хирург был доволен своей карьерой и развитием в профессии, однако после начала СВО не смог себе позволить остаться в стороне. Дмитрий успел принять участие в операции по освобождению Курской области — в ходе нее он командовал медицинским взводом, обустраивал медпункты и лично выезжал на эвакуации раненых с передовой.