Песков переадресовал минобороны вопрос о демонстрации "Орешника" на параде

Газета.Ru

Вопрос о демонстрации ракетного комплекса «Орешник» на параде Победы в Москве 9 мая следует переадресовать министерству обороны РФ. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости ответил на вопрос о возможном появлении этого оружия на параде.

В Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы
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«Это у министерства обороны надо спрашивать», - отметил он.

В начале апреля экс-депутат Рады Олег Царев раскрыл место, где украинский лидер Владимир Зеленский скрывается от «Орешника». По его словам, Зеленского могут прятать в одном из бункеров столицы Украины, выбор службой охраны места учитывает «максимальные риски» для главы государства.

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Депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ.

Ранее в подполье рассказали об ударах по объектам ВСУ в Киевской области.

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