ВСУ в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами
В Минобороны России рассказали, что украинские войска в Пятихатках выкапывали себе укрытия под домами и делали пути сообщения под землей. По словам командира батальона с позывным Гвоздь, ВСУ выкапывали себе укрытия прямо в домах.
«В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции», — сказал военный.
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Беженка из Курахово (ДНР) Марина Зяброва ранее рассказала, что украинские военные корректировали огонь на места проживания мирных жителей в городе.
Также сообщалось, что ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей.