Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что Украина разворовывает деньги, выделенные Данией на разминирование Николаевской области.

По его словам, разминирование происходило на улице Казарского в направлении Корабельного. Однако российских войск там не было.

«А значит, минировали сами ВСУ. Тем не менее, несколько дней "разминеры" что-то перекапывают… Всем стало понятно, что помощь Дании просто разворовывается», — отметил Лебедев.

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Также он сослался на сообщение жителя Николаева, который предположил, что деньги просто «списывают».

Ранее Лебедев сообщил, что Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).