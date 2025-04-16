МЧС: в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, пишет ТАСС.

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"Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области", — отмечается в сообщении.

12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Ростовской областью 13 БПЛА. 9 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что украинский беспилотник застрял на бельевых веревках жилого дома в городе Аксае. По его словам, БПЛА самолетного типа упал на улице Платова.

Пострадавших и разрушений нет, однако существует угроза детонации, отметил Слюсарь. Из 48 квартир дома эвакуировали жильцов. Для них организовали пункт временного размещения в доме культуры "Молодежный".

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".