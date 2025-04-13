Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились со своим командиром, который вел переговоры с российской стороной, чтобы добровольно сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали и несколько сослуживцев погибшего, так как они также поддержали решение командира о сдаче в плен.

Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в двух населенных пунктах Курщины

Ранее в плен под Часовым Яром сдались двое украинских военнослужащих. Они пояснили, что не видели никакого смысла в сопротивлении российским солдатам.