Командир ВСУ пожаловался на качество присылаемых на фронт бойцов

Украинский командир пожаловался на качество пополнения, которое присылают на фронт. Видео с ним опубликовало издание «СТРАНА.ua».

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один — сразу в СЗЧ (украинское название самовольного оставления воинской части. — RT). Осталось 49. Из них 25 — вроде как ограниченно пригодные, сразу показали соответствующие справки», — отметил он.

Его удивило, как именно отбирают мобилизованных в военкоматах и учебных центрах. Он задался вопросом, зачем таких людей направляют в боевые бригады.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинское правительство не справилось с задачей всеобщей мобилизации.