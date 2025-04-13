Первая переданная России северокорейская Koksan якобы уничтожена в Курской области

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В Курской области якобы уничтожена первая самоходная артиллерийская установка (САУ) M1989 Koksan переданная России Северной Кореей. Об этом сообщает «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские источники.

Первая переданная России северокорейская Koksan якобы уничтожена в Курской области
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«Самоходку подловили FPV-дроны в момент транспортировки», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся, официального подтверждения этой информации также нет.

Ранее сообщалось, что появились новые фото северокорейской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции.

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В июне в ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР лидеры двух стран договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В начале ноября Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. Через несколько дней сообщили, что КНДР также ратифицировала совместный с Россией договор о стратегическом партнерстве.

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