Минобороны: силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Белгородской областью

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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ
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По данным ведомства, украинскую атаку пресекли в период с 08:40 до 10:10 по московскому времени.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала женщина.

В результате атаки повреждения получил частный дом. Кроме того, огнем был уничтожен находившийся рядом автомобиль.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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