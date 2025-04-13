ВСУ ударили по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Каменка-Днепровская, расположенному в Запорожской областью. Целью атаки стали дома гражданских, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО [реактивной системы залпового огня] Vampire чешского производства», — рассказал Рогов.

Он отметил, что зафиксировано минимум четыре прилета. При этом ВСУ пытались попасть в дома мирных граждан. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали мост через реку Обеста в Рыльском районе Курской области. Он расположен в двух километрах от границы с Украиной.