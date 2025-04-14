Индийское лазерное оружие сбило стаю дронов

Индия совершила прорыв в собственных оборонных технологиях, успешно испытав 30-киловаттное лазерное оружие, способное уничтожать самолёты, ракеты и дроны, сообщает Times of India.

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Демонстрация прошла в штате Андхра-Прадеш, где система, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), поразила цели, включая стаи дронов, на расстоянии до 5 км. Это ставит Индию в один ряд с такими странами, как Россия, США и Китай.

Лазерное оружие, или направленное энергетическое оружие (DEW), использует концентрированный луч света для мгновенного уничтожения цели, не требуя физических снарядов. Это делает его «бесмассовым» и экономичным решением для нейтрализации угроз. Система готова к серийному производству и может быть установлена на военные платформы, включая корабли и наземные базы.

Директор Центра высокоэнергетических систем DRDO Джаганнат Наяк назвал испытания «огромным успехом», подчеркнув способность оружия поражать несколько целей одновременно. Индия также работает над более мощной системой мощностью 300 кВт с дальностью до 20 км для перехвата высокоскоростных ракет.