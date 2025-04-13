В центре Израиля включили сирены тревоги из-за ракетного обстрела из Йемена

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха» на востоке Израиля.

Заявление хуситов приводит телеканал Al-Masirah.

Утверждается, что удары были нанесены с помощью двух баллистических ракет.

Кроме того, хуситы заявили об атаке с помощью беспилотника на израильский объект в районе Ашкелона.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги из-за обстрела со стороны Йемена.