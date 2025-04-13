У линии фронта вновь заметили украинские F-16

У линии фронта в зоне спецоперации вновь были замечены используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) западные истребители F-16. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Алексей Воевода.

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Эксперт выразил мнение, что поражение российской системой ПВО самолета F-16, о чем стало известно 12 апреля, не охладило пыл украинской армии. Как указал Воевода, у зоны боевых действий фиксируются F-16, которые прикрывают работу МиГ-29 и Су-24, сбрасывающих бомбы.

В воскресенье, 13 апреля, Минобороны России сообщило, что сбитый накануне самолет F-16 ВСУ был поражен именно российской ПВО. Ранее выдвигались версии, что истребитель мог быть сбит украинской системой ПВО.

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Перед этим на Украине пожаловались на то, что Запад передает ВСУ старые F-16, но не поставляет необходимого количества запчастей. Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявил, что из-за этого стране приходится заниматься «авиационным каннибализмом».