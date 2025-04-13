Кадыров: ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в районе Гранов Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На Харьковском направлении, в районе населённого пункта Граны, был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника», — сообщил он в своём Telegram-канале.
По словам чиновника, в ликвидации принимали участие бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны России.
Ранее ВС России уничтожили точку БПЛА спецподразделения ВСУ в Харьковской области.