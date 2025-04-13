Кадыров: ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

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ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в районе Гранов Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ в Харьковской области
© РИА Новости
«На Харьковском направлении, в районе населённого пункта Граны, был успешно ликвидирован пункт временной дислокации противника», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По словам чиновника, в ликвидации принимали участие бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны России.

Ранее ВС России уничтожили точку БПЛА спецподразделения ВСУ в Харьковской области.

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