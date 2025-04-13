Выяснилось, как российская ПВО уничтожила истребитель НАТО

Министерство обороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО американского истребителя F-16, за штурвалом которого находился украинский летчик. Таким образом, ВВС Украины лишись пятого истребителя из 12 переданных странами НАТО полгода назад.

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, как был сбит самолет и почему все переученные на F-16 украинские летчики — смертники.

Напомним, что информация об уничтожении над Сумской областью истребителя F-16 появилась в субботу, 12 апреля. Украинская сторона подтвердила потерю машины и инициировала расследование якобы из-за возможного «дружественного огня». Сообщалось также, что управлял боевой машиной 26-летний капитан Павел Иванов, ранее летавший на Су-25.

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Уже на следующий день, 13 апреля, Минобороны России официально сообщило о том, что F-16 был сбит нашими силами ПВО (вероятнее всего расчетом С-400).

По словам Владимира Попова, то, что почти половина самолетов, которые появились у ВВС Украины пять месяцев назад, ушла в утиль - очень хороший показатель.

- Сообщалось, что F-16 был атакован над Сумской областью, откуда, возможно, он пытался атаковать наши объекты в Белгородской области. Скорее всего он находился на средних и больших высотах. И наша система ПВО типа С-350, С-300 или же, в большей степени, С-400 «Триумф» спокойно могла отработать по целям на сопредельной территории на удалении 200–250 километров. А он находился, наверное, в пределах 150 или даже 100 километров. Конечно, это была хорошая воздушная цель для наших комплексов ПВО. Не исключено, что из засад также могли поработать и истребители - Су-35 с ракетами Х-37, спокойно мог достать эту воздушную цель, не заходя на территорию Украины.

- Владимир Александрович, 26 лет для летчика не слишком мало?

- Это малый возраст, конечно. 26 лет - это летчик второго класса. По современным меркам, уровень подготовки очень слабый.

- Что могло подвести летчика, который ранее летал на Су-25 и относительно недавно пересел на F-16?

- Переучиваться на F-16 — это проблема для лётчиков, которые учились летать на традиционной системе управления самолётом, когда ручка находится по центру оси самолёта и по центру психофизиологического строения человека. На традиционной системе управления все симметрично и логично. А когда у тебя ручка управления на правом борту, как у F-16, то происходит задержка прохождения команд от мозга до механики движения руки на несколько долей секунды — это много. Заторможенность снимается только большой наработкой. Для этого нужно летать, минимум, год-полтора. А украинцы летают полгода.

Надо также учитывать, что все они работают с английским языком. Чтобы выполнить команду нужно ее послушать на английском, перевести и потом выполнить. Нейроны работать не могут по команде. Голова всё равно должна привыкнуть, а это длительный процесс.

Одно дело научиться просто взлетать и садиться или выполнять виражи на полигоне, другое — работать в стресс-факторе в реальных боевых условиях. Реакции затормаживаются, что отрицательно сказывается на эффективности и качестве выполнения боевых задач.

Дефицит времени происходит ещё и потому, что система автоматического управления и наведения, которую используют для самолётов советского производства, для западных самолётов не подходит. Поэтому приходится давать летчику дополнительные сигналы с земли. Он будет позже получать предупредительный сигнал или команду: где ракета, как бой идёт. При этом летчик тоже занят своими задачами - навигацией, прицеливанием по какой-то цели.

А системы предупреждения об атаках и пусках ракет, которые имеются на борту F-16, по качеству уступают тем системам, которые на сегодняшний день используют на территории континентальной Америки.

- Почему не поставили новую?

- Американцы просто не могли их поставить, потому что это достаточно секретные системы. Они снимаются с самолётов, когда передаются Украине, потому что, если этот самолёт попадёт нам, то мы, конечно, расшифруем очень много кодов и будем знать особенности самолета. А это ущерб боевому потенциалу по системе «свой — чужой» странам НАТО. Конечно, они этого не могут допустить. Даже когда они продают в другие страны, систему от самолёта обязательно снимают или ставят национальные системы. Поставить эту систему Украина не смогла, потому что производственные мощности по этой системе у нее ограничены и это не так просто. F-16 - самолёт очень маленький и дополнительно разместить какую-то аппаратуру на борту проблематично. Этого даже за два-три года не сделаешь. А у Украины и не было этого времени. НАТО взяли из резерва, отремонтировали, подкрасили эти самолёты и быстро отдали Украине. Они же отдавали их почти бесплатно, поэтому, конечно же, не обращали внимание на такие тонкости — повезет украинским летчикам, значит повезет...