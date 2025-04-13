Израиль за 48 часов атаковал 90 объектов радикалов в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по 90 военным объектам радикалов на всей территории сектора Газа за последние 48 часов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За 48 часов Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 90 террористическим целям, принадлежащим террористическим организациям, по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.

Среди атакованных целей военные перечислили "склады оружия", "террористические отряды" и "террористические объекты".