NI: российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать Starlink

Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам системы спутникового интернета Starlink.

Об этом пишет журнал The National Interest.

По словам автора материала, речь идёт о системах «Тобол» и «Калинка».

Отмечается, что «Тобол» может подавлять спутниковые сигналы GPS и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приёмники, так и с Земли на спутники.

Система «Калинка», в свою очередь, способна нацеливаться на отдельные станции Starlink. Автор статьи называет её «убийцей Starlink», которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая при этом военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников.

«В отличие от «Тобола», который в целом подавляет спутниковую навигацию, «Калинка»... способна идентифицировать и поражать конкретные терминалы, в том числе с усиленными функциями безопасности», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что Украине придётся жить под угрозой того, что американский политик и предприниматель Илон Маск может принять решение об отключении системы спутникового интернета Starlink.