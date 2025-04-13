Кто-то дал согласие? Кошкин о переговорах России и Украины по Черному морю

Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между Россией и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в интервью «Свободной Прессе» пояснил, что в сложившейся ситуации обговаривать зоны ответственности сложно «и на море, и на суше». Он напомнил, что глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на дипломатическом форуме в Анталье, что двери страны открыты для переговоров Москвы и Киева в случае согласия сторон.

«А кто согласие дал на эти переговоры? Я пока ничего не знаю. То есть, это Турция заинтересована в них, она хочет быть в центре внимания, и подобного рода заявление немного опережает события. На сегодняшний день мы знаем, что непросто и долго шли переговоры РФ и США, и оценка была — конструктивные, в позитивном ключе, не более», — пояснил собеседник издания.

Кошкин подчеркнул, что любой диалог с Украиной окажется сложным. В первую очередь потому, что Россия выполняет взятые на себя обязательства, а нынешний киевский режим, нет. Это очень хорошо видно по достигнутым договоренностям о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев говорил, что Черноморская инициатива является стратегическим успехом России, так как она будет содействовать беспрепятственному экспорту нашего продовольствия и удобрений на мировые рынки.

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