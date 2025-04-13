Индия получит свой первый истребитель 5-го поколения к 2035 году

Индия собирается получить свой первый истребитель-невидимку пятого поколения - Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) - к 2035 году. Об этом заявил агентству ANI председатель Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) страны Самир Камат.

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"Если вы посмотрите на любую программу в мире, то на разработку нового самолета уходит от 10 до 15 лет. Мы начали этот путь только в 2024 году. Так что это займет десять лет", - сказал он, подчеркнув, что в организации "обязались предоставить самолет к 2035 году".

По словам Камата, Индия хочет начать программу создания двигателя, который в стране обозначают как AERO, сотрудничая при этом с иностранным производителем.

"Технология двигателя AERO очень сложная, однако мы многому научились у Kaveri. Kaveri был двигателем четвертого поколения, а текущая технология двигателей перешла на шестое поколение, поэтому мы хотим работать с иностранным производителем, чтобы сократить риски, а также сократить время разработки. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев у нас будут хорошие новости по этому поводу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет планируется построить до пяти прототипов истребителя пятого поколения с элементами "стелс" АMCA. Серийный выпуск более 200 самолетов АMCA будет осуществляться на предприятиях госкомпании HAL в сотрудничестве с частными фирмами. Как ранее заявили представители командования ВВС, индийские авиастроители смогли ускорить работу над собственным стелс-самолетом, опираясь на уникальные российские технологии.