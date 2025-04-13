Стали известны подробности удара по Сумам

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что в ресторане в Сумах во время удара Вооруженных сил (ВС) России были военные.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА (областной военной администрации — прим. "Ленты.ру") [Владимира] Артюха и нардепа (...) [от партии Слуга Народа Владимира Зеленского Михаила] Ананченко, которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117 бригады территориальной обороны по случаю 7 годовщины…», — пишет бывший парламентарий.

Он также обвинил двух чиновников в том, что из-за них на месте оказалось много детей.