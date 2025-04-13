США и ВСУ забили тревогу из-за российских «убийц» Starlink

Российские специалисты разработали сразу два комплекса РЭБ «Тобол» и «Калинка» для противодействия системе спутникового доступа в интернет Starlink известного предпринимателя Илона Маска, заявил обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт. По его словам, Москва создала угрозу технологиям связи США. В Пентагоне и ВСУ забили тревогу из-за этого.

Украинские войска, получившие из Соединенных Штатов терминалы доступа к Starlink, повысили возможности в противостоянии с российской армией, однако в ВС РФ ответили на это разработкой комплексов «Тобол» и «Калинка», призванных нарушать работоспособность американской системы спутниковой связи. Автор материала отметил, что уже несколько лет бойцы из России оттачивают навыки подавления детища Маска с помощью достижений своей военной промышленности.