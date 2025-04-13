Минобороны Белоруссии сообщило о предстоящих учениях

Минобороны Белоруссии заявило, что в стране стартуют учения в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района.

Участниками учений станут военнообязанные, призванные из запаса, и сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения, говорится в Telegram-канале белорусского минобороны.

Целями учения названо обучение личного состава слаженным действиям и совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны.