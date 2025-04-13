Российские средства ПВО сбили самолет F-16

Российские силы ПВО за сутки сбили украинский истребитель F-16 и 207 дронов различных типов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли поражение инфраструктуре аэродрома, центру подготовки операторов БПЛА и месту размещения оперативно-тактических ракет, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в субботу, 12 апреля, погиб украинский летчик, пилот истребителя F-16 Павел Иванов.

В Киеве выдвинули версию, что борт попал под «дружественный огонь» ПВО Украины, основу которой составляют западные комплексы.

Позже появились детали воздушного боя. Военные эксперты рассказали, что комплекс С-400 выпустил по истребителю три ракеты. От двух из них пилот уклонился, но третья настигла цель.