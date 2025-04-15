Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 115 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Подавляющее большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 109 — перехватили в небе над Курской областью. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области. В воздушном пространстве Орловской и Брянской областей, а также в столичном регионе сбили по одному беспилотнику.

СК РФ начал расследование после атаки украинских дронов на Курск

Ночью 15 апреля оперативный штаб Курской области заявил, что административный центр региона подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе 85-летняя женщина. Ее спасти не удалось.

По данным властей, из-за ударов со стороны ВСУ в городе произошли возгорания в нескольких жилых домах. Кроме того, повреждения получил гараж с машинами скорой помощи. Урон был нанесен 11 транспортным средствам.

Ранее в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с беспилотника ВСУ пострадал мирный житель.