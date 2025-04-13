На курском направлении свыше 500 военнослужащих ВСУ, включая иностранного наёмника, добровольно сложили оружие и сдались российским войскам. Среди пленных оказался колумбийский наёмник Пабло Пуэртес.

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Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, зафиксированы случаи, когда целые подразделения украинской армии, получив приказ на штурм российских позиций, предпочли сдаться в плен. Массовая сдача в плен демонстрирует низкий моральный дух и нежелание украинских военных выполнять приказы командования.

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Все военнопленные переданы соответствующим органам для дальнейшей процедуры допросов и документального оформления. Ситуация на курском направлении продолжает оставаться под контролем российских военных.

Ранее сообщалось, что украинский военный подтвердил гигантские потери ВСУ в Курской области.