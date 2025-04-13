В Германии назвали дату предполагаемой боеготовности немецкой армии

Вооружённые силы Германии должны быть полностью готовы к участию в потенциальном конфликте к 2029 году.

«Главный инспектор Германии должен к 2029 году привести бундесвер в полную боеготовность», — пишет газета Welt.

При этом сам генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер сослался на угрозу со стороны России, подчеркнув, что российская армия станет в два раза больше, чем до начала спецоперации уже к 2026 году.

Ранее МВД Германии выступило за подготовку школьников на случай войны или иных кризисных ситуаций.

Кроме того, глава Минздрава Баварии Юдит Герлах в интервью газете Augsburger Allgemeine призвала подготовить систему здравоохранения к войне.