Средства ПВО ВКС России уничтожили десятки воздушных целей

За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большой вклад в эту работу внесли "снайперские винтовки ПВО" - зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С". О том, как идет борьба с противником в воздухе, накануне Дня войск ПВО (13 апреля) "РГ" рассказал начальник расчета ЗРПК 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (позывной Лещ).

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Если сравнивать тактику применения противником средств воздушного нападения в начале СВО и сейчас - что можешь сказать на этот счет?

Лещ: Противник пытается совершенствовать тактику применения различных видов боеприпасов, от беспилотных ударных комплексов до оперативно-тактических ракет. Но тактика применения средств ПВО на месте также не стоит. Пропущенных целей у нас нет. Силы и средства воздушного нападения у противника заканчиваются, действует враг, в основном, различными видами БПЛА, пытается прощупать наши зоны дежурства. Но у них это не получается, потому что машина находится постоянно в движении, постоянно меняет позиции и предугадать, где она будет стоять, невозможно.

Когда объявляется ракетная опасность - как действует экипаж?

Лещ: При ракетной либо авиационной опасности экипаж "Панциря" не стоит на месте, ведет поиск целей в движении и уничтожает их. Также мы прикрываем друг друга, когда одна машина уходит на перезарядку, другая контролирует небо, следит за тем, чтобы враг не смог ударить по ЗРПК.

Как скоро машина снова возвращается на боевое дежурство?

Лещ: Комплект ракет меняем оперативно, это не тяжело, два человека справляются. Прибыв на новое место, экипаж способен за 10 секунд перевести систему из дежурного режима в боевой.

Боевое дежурство расчет несет круглосуточно, контролирует воздушное пространство над позициями российских войск. Вооружение ЗРПК позволяет поражать любые средства воздушного нападения в своем диапазоне.

Если противник вздумает нанести массированный удар из мобильной реактивной системы залпового огня "Хаймарс"?

Лещ: Такое уже было. Наш "Панцирь" своевременно обнаружил и уничтожил все ракеты. Экипажи у нас слаженные, обученные, ко всему готовые, в том числе к отражению большого количества беспилотников. Машина отличная, настоящая снайперская винтовка ПВО.

А бывало такое, что машина выходила из строя?

Лещ: Работает четко. Более того, модульная конструкция позволяет ее своевременно модернизировать, обслуживать и даже ремонтировать в поле. Экипажу много времени не надо, даже если что-то вышло из строя, все быстро подвозится, меняется, и машина дальше несет боевое дежурство.

Во второе воскресенье апреля у вас профессиональный праздник. Знаете, с чего все начиналось? Боевой опыт ваших предшественников на СВО применим?

Лещ: Если бы не было боевого опыта поколений зенитчиков, летчиков истребительной авиации, ракетчиков, то конструкторам изобрести изделия, которые сегодня прикрывают небо России, было бы невозможно.

А начиналась история войск ПВО в 1920-х годах, когда возникла необходимость отражать налеты бомбардировщиков "западной коалиции" на Москву. Авиационные части панской Польши, войска Врангеля на английских, американских и немецких самолетах, примерно 350 их было, решили, говоря современным языком, нанести "стратегическое поражение" Советской России.

Прошло сто лет. К сожалению, наших недружелюбных партнеров история ничему не учит, все повторяется. Только теперь вместо самолетов в небе над Россией - БПЛА и ракеты. И тогда, и сейчас мирное население надежно берегут войска противовоздушной обороны. Роль ПВО ВКС России возросла.

- Спасибо за беседу и с праздником всех причастных!