Член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV высказался о последствиях продолжающегося конфликта на Украине. По его оценке, он не принес ожидаемого Западом поражения России, а привел к масштабным человеческим потерям среди украинских военных.

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Берн отметил трагическую судьбу многих пропавших без вести бойцов, чьи останки остаются непогребёнными. Он также указал на появление обширных захоронений, где могут находиться останки значительного числа погибших.

"Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами", — заявил Берн.

Эксперт подверг критике позицию западных политических элит, задавшись вопросом о мотивах их поддержки конфликта. Берн выразил недоумение готовностью продолжать конфликт ценой значительных человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что отдельные виды вооружений НАТО, которые были поставлены киевскому режиму для противостояния российской армии, оказались неэффективными.