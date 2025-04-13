Беженка: ВСУ в Курахово корректировали огонь на дома с мирными жителями

Беженка из Курахово (ДНР) Марина Зяброва рассказала, что украинские военные корректировали огонь на места проживания мирных жителей в городе.

Женщина отметила, что в один из дней к её дому подошли пятеро военных ВСУ и стали что-то отмечать в своём телефоне, после чего отправились к другим домам.

«До ворот не дошли даже метра три, и один встал, смотрю, вот так вот что-то делает (что-то отмечает в телефоне). Вот, покрутился и пошёл к другим соседям, и вот так вот от двора к двору. Буквально через несколько дней начались прилёты по нашим домам, по дворам, где мы жили, люди мирные», — цитирует Зяброву РИА Новости.

Ранее беженец из Курахово Александр Рубцов рассказал, что жители города боялись топить печи из-за атак украинских БПЛА с тепловизорами.

Также сообщались, что ВСУ бросали тела сослуживцев в Курахово на съедение собакам.