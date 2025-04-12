Российские войска взяли под контроль поселок Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) и завершили его зачистку. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что бойцы 242 полка подняли над поселком флаг России. Это произошло в результате наступления на участке между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Дзержинском (украинское название — Торецк).

Подчеркивается, что украинские военные аналитики признали потерю контроля над Калиново.

Ранее стало известно о взятии армией РФ села Катериновка в Донецкой народной республике. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение пяти бригадам и отряду погранслужбы Украины.