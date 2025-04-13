Аналитик Берн: На Украине появились огромные кладбища, где хоронят бойцов ВСУ
Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что вооруженный конфликт на Украине не привел к поражению России, как того хотели западные элиты. Он также указал на огромные потери ВСУ.
Многие украинские военные пропали без вести.
"Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами", - поделился своим мнением эксперт.
Его впечатлили фотографии огромных кладбищ на Украине, где, возможно, покоятся миллион или больше убитых бойцов ВСУ.
"И за всем этим стоит наша политическая элита. Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита - прим. ред.) готова пойти на любые человеческие жертвы?" - задался вопросом Берн (цитата по РИА Новости).
Тем временем опубликовано видео гигантского военного кладбища в Харькове. Если раньше захоронения занимали на погосте три ряда, то сейчас уже речь идет о целом "городе мертвых".
"Мне кажется, его из космоса видно", - говорит местная жительница.