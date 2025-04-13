Член Шведской королевской академии Ларс Берн заявил, что вооруженный конфликт на Украине не привел к поражению России, как того хотели западные элиты. Он также указал на огромные потери ВСУ.

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Многие украинские военные пропали без вести.

"Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами", - поделился своим мнением эксперт.

Его впечатлили фотографии огромных кладбищ на Украине, где, возможно, покоятся миллион или больше убитых бойцов ВСУ.

"И за всем этим стоит наша политическая элита. Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита - прим. ред.) готова пойти на любые человеческие жертвы?" - задался вопросом Берн (цитата по РИА Новости).

Тем временем опубликовано видео гигантского военного кладбища в Харькове. Если раньше захоронения занимали на погосте три ряда, то сейчас уже речь идет о целом "городе мертвых".