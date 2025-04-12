В офисе Зеленского заявили о необходимости призывать в армию женщин

Все граждане Украины должны пройти службу в армии, иначе они будут лишены ряда прав, считает замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

"Служить должны все. Может быть, нам нужно изучить опыт Израиля, - сказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". - Если гражданин или гражданка претендуют на то, чтобы получить от государства должность или выплаты какие-то, [они] должны отслужить хотя бы короткий контракт".

В последнее время на Украине регулярно возникают скандалы после заявлений некоторых военных или политиков, которые в различных эфирах предлагают радикальные меры для обеспечения или ужесточения мобилизации.

Всеобщая мобилизация мужчин и военное положение были введены на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. На фоне проблем с комплектованием армии в мае прошлого года в стране вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации и значительно сокращающий возможности получения отсрочки или брони.

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Мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.