Украинские военные раскрыли подробности крушения F-16

Потерпевший крушение истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит российской ракетой. Об этом сообщил BBC со ссылкой на источники среди украинских военных.

© Lenta.ru

«Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса “воздух-воздух” Р-37», — рассказал собеседник BBC.

Также он исключил возможность «дружеского огня», отметив, что F-16 выполнял боевые задачи на участке, где нет украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он запросил доклады военных по этой боевой ситуации и пообещал установить все обстоятельства.

Первоначально в крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». Поэтому профильные ведомства заверили, что расследование инцидента проведет специальная комиссия.