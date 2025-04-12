Хинштейн сообщил о повреждении моста в Рыльском районе после атак ВСУ

За последние два дня Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, расположенном в двух километрах от границы с Украиной. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате удара сооружение получило частичные повреждения.

По данным главы района, жители села Козино уже покинули свои дома, однако люди остаются в соседних населенных пунктах — селе Городище и хуторе Ряза. Силами районной администрации и подразделений «Барс-Курск» организовано отселение граждан. На данный момент вывезены четверо жителей: двое будут размещены в пункте временного размещения, еще двое отправятся к родственникам в Курск.

Хинштейн отметил, что, несмотря на угрозы, некоторые жители отказываются покидать свои дома. Принудительно эвакуировать их власти не имеют права, поэтому сотрудники фиксируют отказы под видео, разъясняя людям возможные риски.