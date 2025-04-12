Хинштейн сообщил о повреждении моста в Рыльском районе после атак ВСУ
За последние два дня Вооруженные силы Украины несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, расположенном в двух километрах от границы с Украиной. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате удара сооружение получило частичные повреждения.
По данным главы района, жители села Козино уже покинули свои дома, однако люди остаются в соседних населенных пунктах — селе Городище и хуторе Ряза. Силами районной администрации и подразделений «Барс-Курск» организовано отселение граждан. На данный момент вывезены четверо жителей: двое будут размещены в пункте временного размещения, еще двое отправятся к родственникам в Курск.
Хинштейн отметил, что, несмотря на угрозы, некоторые жители отказываются покидать свои дома. Принудительно эвакуировать их власти не имеют права, поэтому сотрудники фиксируют отказы под видео, разъясняя людям возможные риски.
«Наша задача — обеспечить возможность выезда и помощь каждому», — подчеркнул врио губернатора. Работа по эвакуации продолжается.