Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ

КУРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Администрация Рыльского района Курской области совместно с добровольцами "Барс-Курск" отселяют жителей приграничных населенных пунктов района из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что за последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, который располагается в 2 км от границы с Украиной. В результате удара мост получил частичные повреждения.

"По информации главы района, жители села Козино ранее покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Силами районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске", - написал он.

"К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают. Наша задача - обеспечить возможность выезда и помощь каждому", - отметил он, добавив, что работа по эвакуации продолжается.