Жителей российского региона начали отселять из-за атак ВСУ

Администрация Рыльского района Курской области совместно с добровольцами из подразделения «Барс-Курск» начали отселять местных жителей из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих разместим в ПВР, еще двоих временно забирают родственники в Курске», — написал врио губернатора Курской области.

Хинштейн отметил, что некоторые мирные жители отказываются покидать свои дома. В таком случае им разъясняют возможные риски и фиксируют отказ на видео, подчеркнул врио губернатора.

Ранее Хинштейн сообщил, что мост через реку Обеста в Рыльском районе, который располагается в двух километрах от границы с Украиной, поврежден из-за атак ВСУ.