В российской группировке войск «Север» заявили, что ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА.

«Бросают все силы, чтобы удержать населённый пункт под своим контролем», — передаёт РИА Новости.

ВСУ за сутки потеряли в курском приграничье 175 человек

В группировке войск добавили, что сегодня украинские войска на участке круглосуточно используют гексакоптер «Баба-Яга», хотя ранее применяли его только ночью.

«(Это — RT.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населённого пункта», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили девять бригад и полк ВСУ у Горналя и Олешни Курской области.

Кроме того, стало известно, что ВС России продвигаются у Шевченко на границе ДНР и Запорожской области.