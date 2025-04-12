19FortyFive: российская подлодка серии "Палтус" остается угрозой для НАТО

Российская подлодка серии "Палтус" остается угрозой для НАТО на протяжении последних десятилетий, сообщает издание 19FortyFive.

В материале подчеркивается, что "Палтус" зарекомендовал себя как универсальная и надежная подлодка, особенно хорошо справляющаяся с выполнением краткосрочных боевых задач.

"В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы подлодки "Палтус" также выполняют сбор разведданных", – говорится в публикации.

Также на вооружении подлодки стоит высокоточная крылатая ракета "Калибр".

Ранее руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг признал повышение военного потенциала России. По его словам, в России растет объем производства боеприпасов.

Фройдинг подчеркнул, что у российской армии месяц за месяцем появляется все больше танков, ракет и беспилотников.